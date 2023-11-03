İhtiyaç sahipleri ile buluşan Dost Mağaza ile Dost Market açıldı

Kocasinan Belediyesi’nin Seyrani Mahallesi’ndeki ‘Dost Eli Mağaza ile Dost Market’in açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Dost Eli Mağaza ile Dost Market’in çok anlamlı bir proje olduğunu ifade ederek, “Bizim belediyecilik anlayışımız böyledir. Önce hizmet ve sosyal belediyecilik deyip, insanlarımızın her zaman yanında olduk. Allah utandırmasın. Bu anlamlı çalışmadan dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Belediyelerimize vatandaşlarımızın güveni son derece yüksek. Cenab-ı Allah bu itibarı devam ettirsin, belediye başkanlarımızın sayısını daim eylesin. Önümüzdeki günlerde birçok açılışa vesile oluruz diye düşünüyoruz. Bir insan kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ancak bir hayırsever düşünün ramazanda kolileri hazırlayıp götürüyor. O da bir hayır ancak koliye koymayı düşündüğünüz veya unuttuğunuz bir şeyler varsa belki de ihtiyaç olan malzeme oydu. İşte o ihtiyaç sahipleri buraya müracaat ettiklerinde son derece konforlu bir vaziyette market arabalarıyla beraber bir numaralı, bilinen ürünleri buradan temin ediyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri’de yaşaması için projelere imza atıyoruz. Hem ilçe belediyeleri hem büyükşehir belediyesi olarak Kayseri modeli belediyeciliği adeta yansımalarını üzerine ekleyerek sürdürüyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Başkanımız hem hizmet peşinde koşuyor hem de hizmetini çeşitlendiren başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında Sosyal Market diye başlamış olduğumuz ve bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine alan el ve veren elin buluştuğu hizmetimiz, bugün Dost Mağaza ile Dost Market’e dönüştü. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağaza hayırlı uğurlu olsun. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine Dost Market’in nasıl işlediği hakkında bilgiler aktardı ve alışveriş yaptı.