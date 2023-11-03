Kayseri'de 438 adet lisanssız GES var

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bulunan güneş enerjisi santrallerinin durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sordu. Bakanlıktan Özdemir'e Kayseri ilinde ön lisans almış 1 adet depolamalı güneş enerjisi santrali, 438 adet lisanssız güneş enerjisi santrali bulunmakta olup, lisanslı güneş enerjisi santrali bulunmamaktadır yanıtı geldi.

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  • 03.11.2023 20:47
  • Güncelleme: 04.11.2023 11:28
Kayseri'de 438 adet lisanssız GES var
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bulunan güneş enerjisi santrallerinin durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu. Bakanlıktan Özdemir’e; "Kayseri ilinde ön lisans almış 1 adet depolamalı güneş enerjisi santrali, 438 adet lisanssız güneş enerjisi santrali bulunmakta olup, lisanslı güneş enerjisi santrali bulunmamaktadır" yanıtı geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentin sorunları için çalışmalarını sürdürüyor. Özdemir, Kayseri’de ki güneş enerjisi santrallerinin durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu. Özdemir’in verdiği yazılı soru önergesine Bakanlık şöyle yanıt verdi;

"Kayseri ilinde ön lisans almış 1 adet depolamalı güneş enerjisi santrali, 438 adet lisanssız güneş enerjisi santrali bulunmakta olup, lisanslı güneş enerjisi santrali bulunmamaktadır. Kayseri ilinde 2023 yılının Temmuz ayı sonuna kadarki dönemde güneşten üretilen elektrik enerjisi miktarı 376.748.03 MWh, faturalanan elektrik tüketim miktarı ise 2.236.665,48 MWh olarak gerçekleşmiştir. Aynca Kayseri ilinde başvuru ile inceleme ve değerlendirme aşamasında olan toplam 665,1 MW’e kurulu gücünde 43 adet güneş enerjisine dayalı ön lisans işlemi bulunmaktadır."

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İHA

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