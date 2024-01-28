İki araç çarpıştı: 2 yaralı

 Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, trafik sekteye uğradı.

İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri Kuzey Çevreyolu’nda seyir halindeki iki araç, sürücülerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ise trafik akışı yavaşladı.
Kazada 2 vatandaşın yaralandığı ve can kaybının olmadığı belirtilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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