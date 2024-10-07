İkramlar ve eğlence 100 binleri oraya çekti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen, 4 Ekim’de başlayıp 10 Ekim’de sona ermesi planlanan Kayseri Gastronomi Günleri, lezzet ve eğlence dolu 3 günü geride bırakırken, Kayseri’nin eşsiz lezzetlerinin kokusunun yayıldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yüz binler akın etti.

İlki 2023 yılında düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri’nin 2’ncisi bu yıl büyük bir ilgi ve coşkuyla 4 Ekim’de başladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Gastronomi Günleri lezzet avcılarını bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası iş birliği ile düzenlenen etkinlikte paneller, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, ikramlar, gastroşovlar, söyleşiler, atölyeler, sportif etkinlikler, konserler ve daha birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. 4 Ekim Cuma günü Kayseri Gastronomi Günleri Açılış Töreni ile gastronomi tutkunlarına kapılarını açan, ünlü şeflerin yer aldığı lezzet dolu etkinlik 3 günü geride bırakırken, Kayseri mutfağının eşsiz lezzetleri başta olmak üzere Türk mutfağının leziz yemeklerinin kokusunun yayıldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı adeta doldu taştı. Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Gastronomi Günleri çerçevesinde Kayseri Üniversitesi tarafından panel düzenlenerek, ülke turizmi ve gastronomi konuşuldu. Gastronomi alanında Türkiye’nin ilgisini kente çeken 2’nci Kayseri Gastronomi Günleri’nin ikinci gününde 1 ton sucuk dağıtımı yapıldı. Kayseri’nin marka lezzetlerinden sucuğun tanıtımını amaçlayan etkinlik Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın dev sucuk döneri kesmesi ile başladı. Kayseri sucuğu, pastırması ve mantısı başta olmak üzere kentin eşsiz lezzetlerinin yanı sıra ülke mutfağının rengârenk ve leziz mutfağından çeşitli lezzetler gastronomi tutkunlarını ve vatandaşları bir araya getirdi. Kayseri Gastronomi Günleri sadece yeme içme alanlarıyla değil oyun ve eğlence alanları başta olmak üzere çeşitli ekinlik alanlarıyla ziyaretçi akınına uğrarken, yüz binler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne akın etti. Etkinliğin üçüncü gününde alanda kurulan sahnede Rafadan Tayfa Tiyatrosu, yarışmalar, Kayseri Ritim Grubu etkinlikleri, Kayserili sanatçı Namık Kemal Bilgin, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nden eğitim alan görme engelli Jale Yazır ve Ülkü Karabay’ın sevilen türküleri seslendirdiği mini konserler, minikler için dans etkinlikleri düzenlenirken, Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun gruplarında da minikler doyasıya eğlendi. Minikler oyun, eğlence ve spor dolu bir hafta sonu yaşarken, aileler de çocukları ile keyifli ve verimli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

10 Ekim’de sona erecek 2’nci Kayseri Gastronomi Günleri, eşsiz lezzetler ve çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Ünlü şeflerin de yer aldığı etkinlikler, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşovlar ve konserler gibi pek çok aktivite ile devam ediyor.