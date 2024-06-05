Genç-Memur Sen tarafından 'Bir Bilene Bilge Nesil' ödül töreni yapıldı

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen “Bir Bilenle Bilge Nesil” Projesi Ödül Törenine, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahamaddin Karaköse, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, İl Milli eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Memur-Sen Kayseri Şube Başkanları, danışman öğretmenler ve çok sayıda lise öğrencisi katıldı.

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"110 lisede 110 öğretmen ve 1100 öğrencinin katıldığı kitap okuma programında 4 farklı kategoride 7 yıldır istikrarla devam ettirdiğimiz “Bir Bilenle Bilge Nesil” projemizle binerce gence ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin 81 ilinde, yüzlerce ilçe, yüzlerce okulda binlerce gencimizi kitapla buluşturduk. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte bir şeyler öğrendiği, ufuk kazandığı, yeni bakış açılarına kavuştuğu bu proje ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize dokunduk, dokunmaya devam ediyoruz.

Milli iradenin ve egemenliğimiz üzerine oynanan kirli oyunları boşa çıkarma ve medeniyet yarışında öne geçmeyi amaçlayan çabamızda en hayati ve tarihi görev milletimizin ümidi olan, heyecanı ve geleceği olan gençlere düşmektedir.



​Bir millet, geleceğini iyi yetişmiş genç nesillere borçludur. Milletin İstiklal ve istikbalini teminat altına alacak bilinç, varlığından anlam ve amacından gafil olmayan uyanık bir nesil bilincidir.



​Bugün dünyanın birçok ülkesinde amaçsızlığın, idealsizliğin boşluğunda çırpınan gençliğin müptelası olduğu alışkanlıkların ölümcül sonuçlarıyla sadece kendini değil, İnsanların geleceğini tüketiyor olması modern dünyanın en ağır sorunu olarak devam etmektedir.



​Milli değerlerin yanı sıra çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donanmış gençlerimiz ecdadımızın bedelini canları ve kanlarıyla ödeyerek bizlere armağan ettikleri bu vatanı yarınlara daha güçlü değer ve donanımla taşımanın onurlu mesuliyetini ruhlarının derinliğinde duymalıdır.



​Nesillerimizi ifsad eden küresel kültür ve eğitim politikalarına karşı, gençleri medeniyet değerlerimizle buluşturmak, şuurlu bir nesil inşa etmek, eğitimin her safhasında gençlerimize destek olmak her zaman önceliklerimiz arasında oldu. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun sahici bir imkâna dönüşmesi ancak medeniyet şuurunun yaygınlaştırılmasına, bilgi ile bilgeliği gençlerin şahsında birleştirmeye bağlıdır."