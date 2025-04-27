Fevzi Konaç'tan Duygu Dolu Buluşma: Mazlumların Umudu Türkiye Konuşuldu

Söyleşide, Osmanlı'dan günümüze kadar Türk milletinin, coğrafyanın dört bir yanında ezilen halklara sunduğu karşılıksız yardımları ve insani diplomasi yaklaşımı ele alındı. Endülüs'ten Nijer'e, Bosna'dan Kudüs'e kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunulurken, ecdadın fedakârlıkları ve insanlık adına yaptığı katkılar vurgulandı.

Program boyunca Türkiye'nin küresel arenadaki insani diplomasi rolü, uluslararası krizler karşısında sergilediği duruş ve dünya mazlumları için üstlendiği misyon değerlendirildi. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, Türkiye’nin tarih boyunca süregelen yardımseverlik geleneğinin bugün de nasıl devam ettiğini içtenlikle ele aldılar.

Etkinliği organize eden IGMG Kayseri, bu tür buluşmalarla toplumsal farkındalığın artırılmasını ve genç nesillerin tarih ve insani diplomasi konusunda bilinçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek benzer programların süreceğini ifade etti.