  • Haberler
  • Gündem
  • Fevzi Konaç'tan Duygu Dolu Buluşma: Mazlumların Umudu Türkiye Konuşuldu

Fevzi Konaç'tan Duygu Dolu Buluşma: Mazlumların Umudu Türkiye Konuşuldu

Kayseri'de gerçekleştirilen anlamlı söyleşi, tarih ve vicdan ekseninde derin bir yolculuğa ev sahipliği yaptı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kayseri Şubesi'nin organize ettiği etkinlikte, Avukat Fevzi Konaç, 'Mazlumların Umudu Türkiye' başlığıyla katılımcılarla buluştu.

Fevzi Konaç'tan Duygu Dolu Buluşma: Mazlumların Umudu Türkiye Konuşuldu

Söyleşide, Osmanlı'dan günümüze kadar Türk milletinin, coğrafyanın dört bir yanında ezilen halklara sunduğu karşılıksız yardımları ve insani diplomasi yaklaşımı ele alındı. Endülüs'ten Nijer'e, Bosna'dan Kudüs'e kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunulurken, ecdadın fedakârlıkları ve insanlık adına yaptığı katkılar vurgulandı.  

Program boyunca Türkiye'nin küresel arenadaki insani diplomasi rolü, uluslararası krizler karşısında sergilediği duruş ve dünya mazlumları için üstlendiği misyon değerlendirildi. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, Türkiye’nin tarih boyunca süregelen yardımseverlik geleneğinin bugün de nasıl devam ettiğini içtenlikle ele aldılar.  

Etkinliği organize eden IGMG Kayseri, bu tür buluşmalarla toplumsal farkındalığın artırılmasını ve genç nesillerin tarih ve insani diplomasi konusunda bilinçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek benzer programların süreceğini ifade etti.  

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği
Kayseri’de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği
Kayserispor bugün Rizespor'u ağırlayacak
Kayserispor bugün Rizespor’u ağırlayacak
İYİ Partili Alparslan, 'Kayseri'de su fiyatında herkes eşit değil mi acaba'
İYİ Partili Alparslan, "Kayseri'de su fiyatında herkes eşit değil mi acaba"
Ayşe Böhürler'den Murat Yıldırım Bayazıt İçin Duygusal Taziye Mesajı
Ayşe Böhürler’den Murat Yıldırım Bayazıt İçin Duygusal Taziye Mesajı
'Türkiye: Bölgesel Güvenliğin Anahtarı'
'Türkiye: Bölgesel Güvenliğin Anahtarı'
Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!