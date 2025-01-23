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  • İnciroğlu Otomotiv Satış Direktörü Şahin, 'Elektrikli araçlara misafirlerin yoğun ilgisi var'

İnciroğlu Otomotiv Satış Direktörü Şahin, 'Elektrikli araçlara misafirlerin yoğun ilgisi var'

Enerji fuarında elektrikli araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden İnciroğlu Otomotiv Satış Direktörü Salim Şahin, 'Elektrikli otomobiller de giderek hem satış olarak hem de gelişim olarak hızla devam ediyor hem bataryaların kapasitelerinin artmasıyla birlikte biz de bütün modellerimizde ve markalarımız da çok fazla o elektrikli araç satmaya başladık. Buraya gelen misafirlerimizin de özellikle elektrikli araçlara yoğun bir ilgisi var' dedi.

İnciroğlu Otomotiv Satış Direktörü Şahin, 'Elektrikli araçlara misafirlerin yoğun ilgisi var'

Atlas Fuar tarafından  22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Enerji Fuarı, 2’nci gününde OSB Fuar Merkezi’nde  ziyaretçilerine kapılarını açtı. Enerji fuarında elektrikli araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden İnciroğlu Otomotiv Satış Direktörü Salim Şahin, “Otomotiv sektöründe 40 yıldır hizmet veriyoruz. Bu yıl 40’ncı yılımızı kutluyoruz. Enerji fuarına elektrikli ve normal fosil yakıtlı araçlarımızla toplam 14 markamızla katıldık. Elektrikli otomobiller de giderek hem satış olarak hem de gelişim olarak hızla devam ediyor hem bataryaların kapasitelerinin artmasıyla birlikte biz de bütün modellerimizde ve markalarımız da çok fazla o elektrikli araç satmaya başladık.  Buraya gelen misafirlerimizin de özellikle elektrikli araçlara yoğun bir ilgisi var. Şarj istasyonları da giderek yaygınlaşıyor hem şehirler arası yollarda hem bizim burada şehir içerisinde her yerde çok rahat şarj edebileceğiniz alanlar var bunların uygulamaları var hem aplikasyon olarak da çok rahat ulaşabiliyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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