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İnovasyon Merkezi'nde Büyük Proje: Yerli ve Milli Savunma Sistemi Hamlesi

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde bir araya gelen genç mühendisler, yeryüzünde ve uzayda çalışabilen yerli ve milli hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Uçak mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi kritik alanlarda eğitim alan 10'dan fazla gençten oluşan HOKED ileri teknoloji ekibi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın desteğiyle Türkiye'nin savunma sanayine katkı sunmayı hedefliyor.

İnovasyon Merkezi'nde Büyük Proje: Yerli ve Milli Savunma Sistemi Hamlesi

İleri Teknoloji ve İnovasyon

HOKED ekibi, Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin AR-GE ve inovasyon vizyonunu, ileri mühendislik teknikleri ve teknoloji entegrasyonuyla birleştirerek çalışmalara devam ediyor. Merkezin güçlü altyapısı ve yeni nesil prototip geliştirme donanımı sayesinde genç mucitler, otonom sistemler, yapay zeka algoritmaları ve en yeni teknolojileri harmanlayarak geleceğin teknolojilerini takip ediyor.

Projeler ve Başarılar

Genç ekip, tarımsal insansız kara aracını (TİKA) gerektiğinde silahlı insansız kara aracına (SİKA) dönüştürme projeleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST gibi büyük yarışmalara katılan gençler, hava savunma sistemi alanında geçen yılın finalistleri arasına girerek başarılarını kanıtladılar.

Başkan Yalçın’a Teşekkür

Yerli ve milli hava savunma sistemine katkı sağlamak amacında olduklarını belirten gençler, “Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, bizim için büyük bir fırsat oldu. Çok güzel imkanları var ve rahat çalışma ortamı sunuyor. Gençlere büyük önem veren ve bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.

Talaslı gençlerin bu önemli projeleri, geleceğin Türkiye'si için umut vadederken, yerli ve milli teknolojiye katkı sağlamalarıyla da takdir topluyor.

Haber Merkezi

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