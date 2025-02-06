İnşaat Mühendisleri Odası, 'riskli yapı stoğu'na dikkat çekti

Açıklamada, riskli yapı stokunun dönüştürülmesi, yapı denetim sisteminin baştan sona yeniden düzenlenmesi ve yapı üretim sürecini belirleyen mevzuat ve uygulamalardaki eksiklerin giderilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, proje, imalat ve denetim aşamalarında mühendislik hizmetlerinin tam ve etkin olarak verilmesi için atılması gereken adımların altı çizildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İnş. Müh. Kamuran ARI ve Başkan Yardımcısı İnş. Müh. Tamer DOĞANGÜNEŞ, meslek odalarının bu sürece dahil edilmesinin önemini vurguladıkları açıklamalarında, bu konudaki çözüm önerilerinin ilgili kamu idarelerine ve kamuoyuna iletildiğini belirtti.

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Türkiye'de 2024 yılı Eylül başı itibarıyla toplam konut sayısının 42,2 milyona ulaştığı bildirildi. TBMM'de Kahramanmaraş depremlerinden sonra kurulan araştırma komisyonunun Mayıs 2023 tarihli raporunda, 6-7 milyon konutun en kısa sürede dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından 5 Nisan 2023 tarihine kadar ülke genelinde 781.333 konutun riskli yapı tespiti yapılmış ve 711.545 konutun yıkımı gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre, 11 yılda riskli görülen 6-7 milyon yapının yalnızca yaklaşık %10'u dönüşüme girmiştir.