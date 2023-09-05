İş arkadaşını bıçaklayan şahıs hakim karşısına çıktı

Kayseri'de lojistik şirketinde kavga sırasında iş arkadaşını bıçaklayan şahıs hakim karşısına çıktı.

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  • 05.09.2023 15:05
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:05
İş arkadaşını bıçaklayan şahıs hakim karşısına çıktı

Lojistik firmasında çalışanlar arasında çıkan ve 1 kişinin bıçaklandığı olayın ilk duruşması görüldü. İş arkadaşları arasında başlayan sözlü tartışma çevredekiler tarafından sonlandırıldı. Birkaç gün sonra tekrar yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç. iş arkadaşı K.Ş. tarafından kolundan ve sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan M.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken K.Ş. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. Bugün davanın ilk duruşması görüldü. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki M.Ç. ile tutuksuz sanık K.Ş. katıldı. M.Ç. mahkemedeki ifadesinde, “Orada çalışan bir arkadaşımla sürekli sözlerimiz çakışıyordu. Ben oradakileri uyardım ‘bu arkadaşla aynı yerde olursak kavga ederiz” dedim. Patronumuz çalışa çalışa alışacaklar demiş. Biz yine o arkadaşla tartışırken K.Ş. araya girdi. Aralarken vurdu ben de ona vurdum. Sonra kolumda ve sırtımda sıcaklık hissettim yaralandığımı anladım. Kendi imkanlarımla hastaneye gittim” diye konuştu.  İfadesi alınan tanık ise, “Biz M.Ç. ile tartıştık. Sürekli küfür ediyordu zaten. Bana TIR’ın demirini fırlattı. O bana gelse yaralardı, son anda kaçtım. O gün de biz kavga ederken K.Ş. aralamak istedi” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1ha

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