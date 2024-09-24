İŞKUR tarafından eski hükümlü ve engelli vatandaşlara hibe desteği 

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından 2025’in birinci dönemine ilişkin eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yönelik Hibe Desteği projesine başvurular başladı.

Proje ile engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi iş yerlerini kurması, mesleki eğitim, istihdam ve rehabilitasyon desteği ile topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında; engellilere yönelik; kendi işlerini kurmaları, ruhsat ve sigorta gibi masrafları için 20 bin lira hibe, 12 ay boyunca su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi işletme giderlerine yönelik yıllık 80 bin liralık hibe, tarım ve hayvancılık alanında 40 bin lira desteği. Eski hükümlülere yönelik ise; iş kurmaları yönünde makine, teçhizat yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi malzemeler için 300 bin, tarım ve hayvancılık projeleri için de 240 bin TL hibe desteği verileceği açıklandı.

Öte yandan, Demirbaş desteği kapsamında ise işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için 300 bin, tarım ve hayvancılık projelerinde ise 240.000 TL hibe verileceği de açıklandı.

Hibe desteğinden; Çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olan engelli kişiler, Eski hükümlüler, Üniversiteler, Belediyeler, Kamu kurum/kuruluşları, Özel sektör işyerleri, Gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği açıklandı. Tüzel kişilerin bulundukları ildeki İŞKUR şubesinden, engelli ve eski hükümlü kişilerin de 18 yaşını tamamlamış, iş yerini kuracağı semtte ikamet etmesi ve girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması gerektiği, kendi üzerine kayıtlı iş yeri veya icra dosyası bulunan ve emekli olan kişilerin destekten faydalanamayacağı belirtildi.

Hibe Desteğine başvurmak isteyen engelli vatandaşlar E-devlet üzerinden, eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvurularını yapabilecek.

Başvurular 18 Eylül’de başlayıp Aralık ayına kadar devam edecek.