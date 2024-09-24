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Kayserispor – Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 7'inci haftasında Kayserispor'un Beşiktaş ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkacak.

Kayserispor – Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor’un sezonun 7’nci haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın iletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur” İfadelerine yer verildi. 

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı; 

Batı Balkon: Bin 750 TL, 
Batı Alt: Bin 500 TL, 
Batı Üst: Bin 100 TL,
Doğu Alt: Bin 250 TL,
Doğu Üst: Bin TL,
Kuzey Üst: 850 TL,
Günay Alt: 850 TL,
Misafir Tribünü: Bin 100 TL

1ha

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