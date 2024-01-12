İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi'nden Kayseri'ye Uzanan Rüşvet Operasyonu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
- 12.01.2024 12:03
- Güncelleme: 12.01.2024 12:20
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN