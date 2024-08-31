İstasyon Caddesi'ndeki zincirleme kazada yaralılar var
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde öğlen saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.