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İstasyon Caddesi'ndeki zincirleme kazada yaralılar var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Caddesi'ndeki zincirleme kazada yaralılar var

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde öğlen saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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