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  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza esnafını dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza esnafını dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Tomarza ilçesine de ziyarette bulunan Dervişoğlu, Belediye Başkanı Osman Koç'tan ilçe hakkında bilgiler aldı. Dervişoğlu ardından ilçedeki esnaflara ziyarette bulunarak sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza esnafını dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerde bulunmak ve İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Başkan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin belediyeciliğini kazandığı Tomarza ilçesine de ziyarette bulunarak Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç’tan ilçe hakkındaki gelişmeleri öğrendi. Dervişoğlu Başkan Koç ziyaretinin ardından ilçedeki esnaflara giderek onlarla sohbet etti.

Haber Merkezi

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