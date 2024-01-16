İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: 'Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel Kayserili seçmenlere seslenerek, 'Şehrimde herhangi sıkıntısı olan bir insan eğer sıkıntı içerisindeyse ben evimde olmayacağım, makamda oturmayacağım.

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  • 16.01.2024 20:08
  • Güncelleme: 16.01.2024 20:08
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: 'Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim'

5 yıl sizin sokakta verdiğiniz bütün talimatları ben de bürokratlarıma vereceğim. Belediyede çalışan gerçekten hizmet etmiş kardeşlerim  gerçekten sizlerin haklarına sahip çıkacağım sizlerin verilmeyen haklarınızı göreceksiniz ben daha iyi çalışmanız için bir Belediye Başkanı olarak mutlaka yerine getireceğim” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel Kayserili seçmenlere seslenerek yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, ”Şehrimin gençlerine seslenmek istiyorum sosyallik açısından bir şey olmaması sizin aslında bu şehirde yaşamayacağım dediğiniz konulara geliyor. Su faturaları ve elektrik faturaları ile ilgili emeklilere seslenmek istiyorum. Bakın sadece suyu idare edemediler yıllarca bu şehirde elektrik faturası yüksek olurdu su faturası düşük olurdu KASKİ’yi ne hale getirdiniz? Sadece istihdam edilen kişilerden kaynaklı su faturaları emeklinin ya da ev sahiplerinin canını yakar hale geldi” dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı olması halinde yapacağı çalışmaları dile getiren, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel; “Bu şehrin sorunlarını kısaca biliyoruz ve bunlarla ilgili ben şehrime dönemsel sesleneceğim ben bu şehirde bayrağıyla, vatanıyla, cumhuriyetiyle, sıkıntısı olmayan tüm kardeşlerimin Belediye Başkanı olacağım ben Belediye Başkanı olduğum zaman benim cep telefonum belediyenin üzerinde büyük puntolarla yazacak, vatandaşlarımın hepsi bana ulaşabilecek. Şehrimde herhangi sıkıntısı olan bir insan eğer sıkıntı içerisindeyse ben evimde olmayacağım, makamda oturmayacağım. 5 yıl sizin sokakta verdiğiniz bütün talimatları ben de bürokratlarıma vereceğim. Belediyede çalışan gerçekten hizmet etmiş kardeşlerim  gerçekten sizlerin haklarına sahip çıkacağım sizlerin verilmeyen haklarınızı göreceksiniz ben daha iyi çalışmanız için bir Belediye Başkanı olarak mutlaka yerine getireceğim” ifadelerinde bulundu.

1ha

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