İYİ Parti Talas Adayı Göker Gözütok: Trafik Çilesini Bitireceğiz

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok, ilçede seçmenle buluşmalarını sürdürüyor. Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Gözütok, vatandaşlar tarafından ilçede oluşan sorun ve sıkıntılarını dinleyip notlarını alıyor, seçimi kazanması halinde neler yapacağını seçmenle paylaşıyor. Seçmenin kendi gözünden anlattığı eksik ve aksaklıklara dayalı hizmet açığının kapatılması için Avrupa ülkelerindeki belediyecilik hizmeti ve İYİ parti Belediyeciliği modeliyle cevap vereceklerini belirten Göker Gözütok, her alan için projeler hazırladıklarını vurguladı.

TRAFİK ÇİLESİ VE EGSOZ GAZI HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!

Her geçen gün büyüyen nüfusu ile hizmet alanı da genişleyen Talas’ın geleceğine dair liyakatli ekibiyle sürekli toplantılar gerçekleştiren İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok, ilçenin acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu söyledi.

Göker Gözütok, “Talas, benim çocukluğumda ilçeye gelenleri ‘Yeşil Talasa hoşgeldiniz’ tabelasıyla karşılardı. Şimdi bir bakıyorsunuz her tarafı taş yığınına dönmüş bir ilçeyle karşı karşıyasınız. İnsanlar evlerine girdiğinde balkonundan bir oksijen almak istese taş yığınından başka bir manzara göremeyince sinir sistemi olumsuz etkileniyor! Üstüne birde daha önceden planlanıp, hesaplaması yapılmadan dar veya daraltılmış yollardaki yoğun ve trafik ve bu trafikteki araçların yol verme kavgasından doğan korna sesiyle oluşan gürültü kirliliği eklenmiş. Birde bu araçların egzozlarından sızan karbonmonoksit de cabası! Yeşil alan yok, oksijen eksik ve halk sağlığı tehlike altında. Biz geliştireceğimiz proje ile vatandaşlarımızın araçlara değil, bisiklet gibi, skoter gibi araçları tercih etmelerini sağlayacağız. Yeşil alan için park sayısını artıracağız, ağaçlar dikeceğiz. Göreceksiniz Talas gerçekten İYİ ve yaşanılabilir bir ilçeye dönüşecek” şeklinde konuştu.

