İYİ Partili Kılınç: 'Hukukun üstünlüğünün yeniden inşa edilmesi gerekiyor'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak ekonomideki zorluklar, sosyal adalet eksiklikleri ve demokratik hakların ihlali ile ilgili ciddi bir yönetim krizi yaşadığını söyledi. İYİ Partili Kılınç: “Ey iktidar mensupları, her gün zamla uyanıyor millet. Elektriğe zam, doğalgaza zam, suya zam, ulaşıma zam, tüpe zam. Ama iktidarın maaş ödemesine geldiğinde, emekli maaşına geldiğinde, asgari ücrete geldiğinde zam vermediğini görüyoruz veya yeterli zammı vermediğini görüyoruz. Her gün zamla uyandıran ve ülkeyi zam yağmuruna tutan bu iktidar artık ülkeyi yönetemiyor. Bugün bakıyorsunuz, iktisadi problemler çok derinleşti. İçtimai problemleri çözemiyorlar. Dış siyasette neredeyse dünyaya rezil oldu. Bakıyorsunuz ülkenin eğitim sistemi çökmüş durumda ve üniversite mezunu işsizlikte rekorlar kırıyoruz. Hukuka güven kalmadı. Kendi vatandaşımız, kendi gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, Türk milletinin evlatları her gün tehdit ediliyor. Cezaevlerine atılıyor. “Eğer bunu yaparsanız sizi de içeri atarız” diye bir korku imparatorluğu kurulmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin demokratik hukukun üstünlüğü ve cumhuriyetine sahip çıkmamız lazım. Türk milleti bu sahibiyet duygusuyla da harekete geçti ve meydanlarda, farklı platformlarda bunu dile getiriyor. Ama iktidarın bir korkusu var. Milletin sesinden korkuyor. Peki diğer taraftan ne yapıyor? APO'ya özgürlük peşindeler. Bir taraftan Türk milletin gençleri cezaevlerine atılıyor. Gençler cezaevlerinde yaşam sürmeye çalışırken, haklı isyanını millete haykırmaya çalışırken, o sesleri kısılmaya ve kesilmeye çalışılırken bir taraftan da APO ve DEM legal bir hal aldı. Ve onlara bu özgürlük hakkı konuşulmaya başlandı. Bu millet, bu evlatlarımız, bu gençlerimiz bu devletin gerçek sahibidir. Bu millet Türkiye Cumhuriyeti devletinin gerçek sahibi. Bunu da iktidar unutmaması lazım. Asıl sahip millettir. Siz orada emanetçisiniz. Size bir emanet edildi. Devletin bu kurumları sizlere emanet edildi. Ama bu kurumları kendi şahsi ikbaliniz, şahsi gelecekleriniz veya düşündüğünüz kendi siyasal amaçlarınız huzurunda maalesef kurumları işlevsiz hale getirdiniz. O yüzden artık kendinize gelin ve asli görevlerinize dönün. Hukukun üstünlüğünün yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ekonomide bir gelişim sağlamak için, iktisadi problemleri çözmek için en önemli şeyin hukukun üstünlüğü olduğunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Artık iktisadi problemlere de bir çözüm üretin” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak ülke yönetimine talip olduklarını vurgulayan Kılınç şunları söyledi: “Bu ülke göremediği kadar uzun bir kriz gördü. İş dünyası rahatsız. Asgari ücretle çalışan vatandaşımız rahatsız. Küçük esnafımız rahatsız. Emekli vatandaşımız açlıkta baş başa. Ülkenin neredeyse yüzde ellisinden fazlası açlık sınırının altında yaşıyor. Sizin çözüm bulmanız gereken sorunlar bunlar. Yoksa Türk milletinin sesi olan gençlerimizi veya herhangi bir protesto hakkını kullanan gençlerimizi içeri atmak değil göreviniz. O yüzden o çocuklarımızın geleceğini mahvetmeyin. Ülkenin geleceğini mahvetmeyin ve asli görevinize dönün. Size emanet edilen bu iktidarın size geçici bir sürede emanet edildiğini unutmayın. Ve aklınızı başına alıp tekrar ülkenin gündemine dönün. Çalışın, çabalayın veya bir bu noktada eksikliklerinizi telafi edin. Ama görüyoruz ki başaramıyorsunuz, yapamıyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Biz İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu'nun liderliğinde teşkilatımızla ve yönetimimizle ülke yönetimine talibiz. Yapamadıklarınızı biz yapabilecek güce muktediriz. Ama görüyoruz ki siz buna muktedir değilsiniz. O yüzden biz İYİ Parti olarak genel başkanımızın liderliğinde, güçlü kadrolarımızla, ülke yönetimine talibiz. Sizin yapmanız gereken millete daha çok zarar vermeden, devlete daha çok zarar vermeden bir an önce görevinizi bırakın, istifa edin, seçime gidin.”

İYİ Partili Kılınç: ‘Kayseri bütün hizmetlerden mahrum bırakıldı’

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç: “Kayseri'ye kamu yatırımı doğru düzgün yapılmadı. Kayseri ciddi anlamda da iktidarı destekleyen bir şehir ama hizmete geldiğinde bütün hizmetlerden mahrum bırakıldı” dedi.



İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, Kayseri’deki hizmetlerin eksik olduğu iddialarında bulundu. İYİ Partili Kılınç Kayseri’nin, güçlü sanayi yapısı ve ticari geçmişiyle önemli bir şehir olduğunu ancak gerekli devlet yatırımlarından mahrum kaldığını söyleyerek: “Kayseri'de maalesef ulaşıma zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, suya zam, her gün zamla uyanıyoruz. Ama iktidarın yapması gereken hizmetlerden de tamamından Kayseri mahrum bırakıldı. Bugün bakıyorsunuz Kayseri gibi Anadolu'nun göbeğinde sanayisi güçlü, güçlü bir ticari tarihi olan Kayseri gibi bir şehirde otoban yapılmadı. Hızlı tren gelmedi, devlet yatırımları yapılmadı. Kayseri işini bilir denilip bütün yatırımları devletin yapması gereken yatırımlar milletin, Kayseri'de hemşerilerimizin sırtına yüklendi. Kayseri'den bakıyorsunuz Niğde’ye kadar otoban yok, Niğde’den sonra var. Kayseri'den Kırşehir'e kadar otoban yok, Kırşehir'den sonra var. Kayseri'den Kahramanmaraş'a otoban yok, Kayseri'ye hızlı tren gelmedi. Kayseri'ye kamu yatırımı doğru düzgün yapılmadı. Bu iktidar mensupları ki Kayseri ciddi anlamda da iktidarı destekleyen bir şehir ama hizmete geldiğinde bütün hizmetlerden mahrum bırakıldı. O yüzden Kayseri'nin artık hak ettiği değere ulaşması gerektiğini düşünüyorum. İktidarın artık aklını başına alması, geçmişte yapmadığı hizmetleri de telafi ederek misliyle Kayseri'ye hizmet getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu noktada da biz her platformda bunu dile getireceğiz. Kayseri'yi mahrumiyet bölgesinden çıkarın. Görünmeyen gizli bir şekilde Kayseri'yi bir mahrumiyet bölgesi olarak veya yatırımdan muaf tutulmuş bir şehir olarak herhalde görüyorsunuz iktidar mensupları. Biz bunu her platformda dile getireceğiz. Artık Kayseri'ye hak ettiği yatırımı yapın lütfen” ifadelerini kullandı.