İYİ Partili Şener, 'Üretimi destekleyici ve çiftçimize destek veren paketler açıklanmalı'

Burada konuşan Şener, “Bu fuarı düzenleyen organize eden ilgili ve yetkililere bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum ama en önemli husus; tarım politikalarımızı büyük bir sıkıntı yaşandığıdır. Artan maliyetler nedeniyle hem üreticilerimiz hem bu işin makinelerini üreten fabrika kısmı hem de bu işin tarım kısmını yapan üreticilerimiz maliyetler nedeniyle zarar ediyorlar. Devletimizin bu konuda bir an önce bir tedbir alıp üretimi destekleyici ve çiftçimize destek veren paketler açıklaması gerekliliğini gördük” dedi.

20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İYİ Parti heyeti ise fuarı ziyaret ederek stantları gezdi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener artan maliyetler sebebiyle üreticilerin zarar ettiğini dile getirdi. Şener, “Bugün şehrimizde düzenlenen tarım fuarına teşkilatlarımız ile birlikte katılım sağladık. Fuarda stant kurmuş hem üreticilerimiz ile hem fuarı gezen üreticilerimiz ve çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Şu anda ülkemizde tarım konusunda büyük bir sıkıntı var ve gördüğümüz konu bu. Artan maliyetler nedeniyle hem üreticilerimiz hem bu işin makinelerini üreten fabrika kısmı hem de bu işin tarım kısmını yapan üreticilerimiz maliyetler nedeniyle zarar ediyorlar. Devletimizin bu konuda bir an önce bir tedbir alıp üretimi destekleyici ve çiftçimize destek veren paketler açıklaması gerekliliğini gördük. Şehrimizde de gezdiğimizde patates üreticilerimiz zor durumda. Geçen hafta Tomarza’daydık. Yaklaşık 150 ton patates açıkta kalmış durumda insanlar satamıyor. 6-7 lira gibi bir maliyeti varken 4 liraya alıcı bulunamıyor. Bu da sürdürülebilirliği etkileyen bir durum. Çiftçilerimiz kazanç elde edemediğinden dolayı bu sefer de aletlerini yenilemiyor, modern tarıma yönelik bir atılım yapamıyorlar. Bu fuarı düzenleyen organize eden ilgili ve yetkililere bu konuda teşekkürlerimi de iletiyorum ama en önemli husus bizim burada gördüğümüz; tarım politikalarımızı büyük bir sıkıntı yaşandığıdır. Çiftçilerimiz tarafından da açıkça beyan ediliyor” diye konuştu.