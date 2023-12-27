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İzzeddin el-Kassam Tugayları destan yazıyor! Çok sayıda İsrail askeri böyle imha edildi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün de muhteşem operasyonlara imza attı.
- 27.12.2023 02:55
- Güncelleme: 27.12.2023 02:55
Savaş meydanında Batılı güçlere ve İşgalci İsrail ordusuna karşı topraklarını savunan Filistinli mücahidlerin kara savaşındaki askeri gücü parmak ısırtıyor.
Telegram kanalından paylaşılan ilk görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun şehrindeki bir eve işgalci İsrail özel kuvvetleri çekildi. 3 bidona yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesiyle İsrail'in elit askerlerinin tamamı imha edildi.
İkinci görüntülerdeyse Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed bölgesine giren İsrail'in askeri araçlarının "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı anlar yer aldı.