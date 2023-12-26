Kayserispor’un 4 maçlık takvimi belli oldu

TFF tarafından açıklanan programa göre Kayserispor ilk yarının son maçında Sivasspor’u 7 Ocak Pazar günü konuk edecek. Bu müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Kayserispor ertelenen 16’maçı haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Ocak’ta karşılaşacak. Kayseri ekibi bu maçtan 5 gün sonra 15 Ocak Pazartesi günü ikinci yarının ilk maçında Galatasaray’a konuk olacak. Kayserispor 18 Ocak Perşembe günü ise Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.