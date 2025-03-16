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Jandarma, Erciyes'te binlerce kişiye ulaştı: 'Bağımlılıkla Mücadele'

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde toplam 5 bin 150 vatandaşa bağımlılıkla mücadele, 2 bin 660 anne/anne adayı vatandaşa 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma, Erciyes'te binlerce kişiye ulaştı: 'Bağımlılıkla Mücadele'

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde toplam 5 bin 150 vatandaşa Bağımlılıkla Mücadele, 2 bin 660 anne/anne adayı vatandaşa ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konularında bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyeti icra edildi. Faaliyet süresince de bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Haber Merkezi

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