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Kaçakçılık operasyonunda 31 litre sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya süren Z.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 31 litre sahte alkol ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir şahsın kargo yoluyla getirdiği etil alkolleri sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde Z.E. (25) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 31 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte alkol yapımında kullanılan aroma, 4 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Z.E. (25) isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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