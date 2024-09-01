Kaçkar Dağı zirvesine tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin organizasyonu ile bir grup dağcı Kaçkar Dağları'nda tırmanış gerçekleştirildi.

Kaçkar Dağı zirvesine tırmandılar
Kayseri GündemEditör

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği’nin organizasyonu ile bir grup dağcı Kaçkar Dağları’nda tırmanış gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden dağcılarla birlikte önce Çamlıhemşin Yukarı Kavron Yaylası’na giden dağcılar, buradan kamp yükleriyle 2918 metre yüksekliğindeki Mezovit Yaylası’nda kamp yaptı. Zorlu tırmanışın ardından 3937 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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