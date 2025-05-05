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  • Kadın Gücü ve Şeffaflık İçin Yola Çıkan İlknur Akdağ Yalçın, Kayseri SMMM için Aday

Kadın Gücü ve Şeffaflık İçin Yola Çıkan İlknur Akdağ Yalçın, Kayseri SMMM için Aday

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleri yaklaşırken, bağımsız kadın vizyonu ile sahneye çıkan İlknur Akdağ Yalçın, meslektaşlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 'Bağımsız Kadın Vizyonu' adıyla seçime katılan Yalçın, şeffaflık, katılımcılık ve adil temsili ön planda tutan yönetim anlayışını savunuyor.

Kadın Gücü ve Şeffaflık İçin Yola Çıkan İlknur Akdağ Yalçın, Kayseri SMMM için Aday

Yeni dönemde karar süreçlerinde tarafsızlık, kadın dayanışması ve hesap verebilirlik ilkelerini vurgulayan Yalçın, meslektaşlarından güçlü bir destek bekliyor. Bu seçimler, kadınların ve bağımsız akımların sesinin daha fazla duyulacağı bir döneme işaret ediyor.

İlknur Akdağ Yalçın’ın adaylığı, meslekte yeni bir dönemi başlatacak adımların sinyali olarak görülüyor. Seçim sonuçları, sadece meslektaşların değil, genel anlamda meslek etiği ve temsil anlayışının geleceğini de şekillendirecek.

 

Haber Merkezi

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