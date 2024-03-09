Kadın sağlık çalışanları voleybol ile moral buldu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile moral buldu.

Kadın sağlık çalışanları voleybol ile moral buldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Şehir Hastanesi’nde çalışan kadın sağlık personelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile moral buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla voleybol etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte hastanenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeller tarafından takımlar oluşturularak voleybol maçları yapıldı. Etkinlikte kadın personeller hem spor yaptı hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde moral buldu.

Kadın sağlık çalışanları voleybol ile moral buldu
Kadın sağlık çalışanları voleybol ile moral buldu
Kadın sağlık çalışanları voleybol ile moral buldu
İHA
Kayseri Gündem

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