Kaleci Bilal Bayazit'in durumu bugün netleşecek

 Kayserispor'un Alanyaspor'u 1-0'lık sonuçla yendiği maçın uzatma dakikalarında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk ederek hastaneye müşahede altına alınan Bilal Bayazit'in sağlık durumu bugün netleşecek.

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  • 07.11.2023 13:08
  • Güncelleme: 07.11.2023 13:08
Kaleci Bilal Bayazit'in durumu bugün netleşecek

Kayserispor Süper Ligin 11’inci haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Kemen’in golü ile öne geçen sarı kırmızılılar maçı 1-0’lık sonuçla kazanrak 3 puanı aldı. Müsabakanın uzatma dakikalarında ikili mücadelede sakatlanan Bilal Bayazit bir süre yerde kaldı. Tedavisinin ardından müsabaka devam etti. Karşılaşmanın ardından yere yığılan Bilal Bayazit sedye ile ambulansa alınmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılan genç kaleci ile ilgili Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “ Alanyaspor karşılaşmasının sonunda darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşayan Kalecimiz Bilal Bayazit, kontrol amaçlı olarak özel bir hastanede tetkikleri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olup hayati tehlikesi yoktur” açıklamasında bulunuldu. 
Başarılı kalecinin durumu ile ilgili bugün net açıklamanın yapılması bekleniyor.

1ha

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