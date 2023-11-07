Karısından altınını isteyen ve şiddet gösteren şahıs eşinden şikayetçi oldu

O.Ç. isimli şahıs iddiaya göre İncesu İlçesi’nde bulunan Saraycık TOKİ’deki evini otomobil ve bir miktar altın karşılığında sattı. Altınları eşine veren O.Ç. bir süre sonra altınları istedi. Eşi altınları vermeyince darp etti. Eşini darp ederken yere düşen O.Ç. isimli koca şiddet uyguladığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle davacı oldu. Eşler bir birinden şikayetçi oldu ve taraflar hakkında müşteki – şikayetçi olarak dava açıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Müşteki sanık O.Ç. duruşmaya katılmazken, karısı ve avukatı mahkemede hazır bulundu.

KADIN SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Eşinin kendisine mart ve temmuz aylarında şiddet uyguladığını kaydeden kadın, “Çalışmıyordu yada çok az bir yerlerde çalışıp işten çıkıyordu. Altınları vermek istemedim. Şiddet uyguladı. En son Temmuz ayında şiddet uygularken düştü. Ben kendisini darp etmedim. Benim yaptığımı söyleyerek şikayetçi olmuş. Kendisinden boşanmak için dava açtım. Şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.