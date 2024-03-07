Kamelyada silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Ş.S yaşamını yitirdi
Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde parkta bulunan bir kamelyada bulunan Ş.S. (17) silahla vurularak öldürüldü.
Olay saat 18.00 Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir parkın içindeki kamelyada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan S.A ile Ş.S. parkta buluştu. S.A. yanında getirdiği av tüfeği ile Ş.S. (17)’yi vurdu. Ş.S. olay yerinde yaşamını yitirirken S.A. ise kaçtı. Ş.S.’nin cenazesi işlemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
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