Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane

Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri uygulanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından Millet Bahçesi'nde organize edilen TRT Konseri için ödenen bütçenin kaynağı nereden geliyor?

Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane

Cumhurbaşkanlığı tarafından öngörülüp denetlenen ve sıkı bir şekilde uygulanan kamu tasarruf tedbirlerini görmezlikten gelinerek, festival, şölen ve konser adı altında yapılan organizasyonlar için yapılan ödemelerin hangi kaynaklardan ödendiği merak ediliyor.

Konser, şölen ve festival adı altında yapılan ve 1,5 milyon nüfuslu Kayseri'de bin kişinin izleyip eğlendiği bu organizasyonun Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında harcamalarının nasıl karşılandığı da merak edilenler arasında.

Konser için yapılan tanıtım, reklam, duyuru, davet, ulaşım, sahne, ışık, ses düzeni, organizasyon ücreti, sanatçı ve saz ekibi ücretleri, yemek ve ağırlama masraflarının butçesi nereden nasıl karşılanıyor?

Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçların da idarelerce Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi gerekiyor.

Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane

Haber Merkezi
Yorumlar 1
Mehmet 06 Eylül 2024 14:33

İnsan sosyal bir varlık, dolayısıyla sosyal etkinliklere de ihtiyacı var, bu tarz konserlerin artması lazım

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Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane
Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane