Kandilin simgesi simide ilgi yoğun

Regaip Kandili nedeniyle tezgahları dolduran kandil simidine vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

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  • 11.01.2024 15:17
  • Güncelleme: 11.01.2024 16:47
Kandilin simgesi simide ilgi yoğun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Regaip Kandili nedeniyle tezgahları dolduran kandil simidine vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve 3 ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde vatandaşlar, kandil simidine ilgi gösteriyor. Geçmişten günümüze kadar bir gelenek olarak görülen ve kandillerde dağıtılan simitlere olan ilgi, unlu mamul üreten işletmelerin işlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşlara kandil simidinin tarifini veren Hamur ustası Yunus Çelik, siparişlerden dolayı işlerinin yoğunlaştığını ve simitleri yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Çelik; “Kandil simidimizi bir ölçek üzerinden yapıyoruz. Ev usulü yaptığımız için ev ölçeği kullanıyoruz. Bir tarif verecek olursak, 7 kilo un, 130 gram şeker ve 25 gram tuz kullanıyoruz. Hamurumuzda su kullanmıyoruz. Yoğurt, yumurta ve kabartma tozu kullanıyoruz. Hamurumuza şekil verip, fırına verdikten sonra 22 dakika fırına sürüyoruz. Şeklimizi veriyoruz. Yumurta akıyla da susamımızı tutturuyoruz. Bu şekilde kandil simidimizi yapıyoruz. Siparişlerimiz yoğun. Siparişlerimizi yoğun bir şekilde alıyoruz. Bugün kandil olduğu için siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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Kandilin simgesi simide ilgi yoğun

Kandilin simgesi simide ilgi yoğun

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