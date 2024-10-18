Kapadokya'da 73 ülkeden 2 bin 400 sporcu koşacak

Kapadokya’nın eşsiz güzelliğinin yanı sıra ilginç kaya oluşumlarının oluşturduğu vadilerde ve tepelerde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail’e, 73 ülkeden 2 bin 400 sporcu katılacak.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, yarın start alacak. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yarın düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu öncesi basın toplantısı yapıldı. Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Kapadokya, gastonomisi, kültürü, mimarisi ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde kültür ve inanç turizminde en önemli yerlerden birisi. Ancak biliyoruz ki bölgemiz spor turizmi ve sosyal etkinlikler açısından da fırsatlar barındırıyor. Bu etkinlik de bunu gösteriyor. İlimizde bu tür başarılı etkinliklerin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyup, elimizden geldiğince destek sunuyoruz" dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise, "Sporculara eşlik edenlerle birlikte 5 binden fazla konuğumuz var. Şu anda otellerimizde boş yer yok. Ürgüp’ün üzümü, peribacaları, şırası meşhurdu. Artık Salomon Cappadocia Ultra-Trail’i de meşhur. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bölgeyi canlandırıyorsunuz çok mutluluk duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kapadokya’da koşmak için heyecanlandığını söyleyen Alman sporcu Marcel Hoeche da, "Bu gün parkurun bir bölümünü gördüm. Çok ilginç bir parkur. Burada koşmak gerçekten bir ayrıcalık. İlk defa bu organisazyona katılıyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İngiliz atlet Holly Page ise bu eşsiz coğrafyada 63 kilometre koşacağını söyledi. Page, "Bölgeyi gezerken parkurun bir bölümünü görme şansım oldu. Özellikle Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezerken aşağıda parkuru gördüm ve çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.