Kapadokya Havalimanından 35 bin yolcu uçtu

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen Mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

Kapadokya Havalimanından 35 bin yolcu uçtu
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan geçen Mart ayında 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda Mart ayında 935 uçak trafiği gerçekleşirken, 316 ton yük taşımacılığı ve 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildiği belirtildi. Bu yılın ilk üç ayında ise 94 bin 964 yolcuya hizmet veren Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda, aynı dönemde 2 bin 836 uçak trafiği ve 857 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

İHA
Kayseri Gündem

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