Kapadokya iki günde 35 bin ziyaretçi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde ilk iki günde doluluk oranı yüzde 100’ü bulurken, bayram tatilinin ilk iki gününde, Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 35 bin 347 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadi ve kaya oluşumlarının yanı sıra, at, ATV safari, cip safari ve balon turlarının yoğun yapıldığı Kapadokya Bölgesi’ne 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilgi arttı. Sezon itibariyle yoğunluk yaşanan bölgede, Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonra rezervasyonlarda ciddi artış yaşandı. Cuma günü başlayan 9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde Kapadokya bölgesi yine ilgi odağı oldu. Nevşehir Valiliği Müze Müdürlüğü verilerine göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 35 bini geçti.

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirenler “Kapadokya bölgesi çok büyüleyici bir şehir. Herkes Kapadokya’ya mutlaka gelmeli” şeklinde konuştu.