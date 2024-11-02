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  • Kapalıkale'den yönetime tepki: 'Taraftarın hem soyu hem sopu bellidir!'

Kapalıkale'den yönetime tepki: 'Taraftarın hem soyu hem sopu bellidir!'

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kapalı Kale'den açıklama geldi. Kapalı Kale yaptığı açıklamada, 'Kayserispor taraftarının her bir neferinin hem soyu hemde sopu bellidir, sarf edilen 'zibidi, soysuz' gibi  ifadeleri de en yüksek dozda kınayor ve kabul etmedigimizi beyan ederken

Kapalıkale'den yönetime tepki: 'Taraftarın hem soyu hem sopu bellidir!'

Mevcut yönetimi derhal istifaya, akabinde olağanüstü kongreye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün oynanan Kayserispor Adana Demirspor maçı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Maç sonrası Kapalı Kale sosyal medya platformunda yaptığı yazılı açıklamada yönetimi olağanüstü kongreye davet etti. Kapalı Kale açıklamasında, "Kayserisporunun her bir neferinin soyuda sopuda bellidir.

Bugün alınan beraberlik sonrası tribünlerin uzun zamandır biriktirmiş olduğu öfkesi istifa sesleriyle dışa vurulmuştur.

Gelinen noktada, maç sonu başkanın yapmış olduğu açıklamalar, taraftarlara karşı yönelttiği ağır ifadeler asla kabul edilebilir değildir.
Kayserispor taraftarının her bir neferinin hem soyu hemde sopu bellidir, sarf edilen "zibidi, soysuz" gibi  ifadeleri de en yüksek dozda kınayor ve kabul etmedigimizi beyan ederken;
Mevcut yönetimi derhal istifaya, akabinde olağanüstü kongreye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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