Kapuzbaşı 3.1'le sallandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Kapuzbaşı merkezli olmak üzere 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre deprem, dün saat 23.08 sularında meydana gelirken sarsıntının derinliğinin 5000 metre olduğu tespit edildi. Deprem, ilçenin çevrelerinde de hissedilmesi sebebiyle kısa süreli panik yarattı.

Resmi kurumlar tarafından açıklanan bilgilere göre ilçede herhangi can veya mal kaybı yaşanmadı.