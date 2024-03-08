Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası açılış töreni yapıldı

Bugün yapılan açılış törenine Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, sporcular ve davetliler katıldı.

Tören açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Etkinliğimiz yeni başladı. İnşallah konserlerle burası coşacak. Erciyes Dağı gibi bir değer gözler önüne çıkacak. Böyle güzel bir etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı yüzümüzün akı ile tamamlayacağız. Bu günü milat olarak görüyoruz. Geçmişte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonla başka bir boyuta adım atıp bunu da hızlandıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, “Erciyes’in PR’ı açısından çok önemli bir organizasyon. Biz tanıtım açısından Erciyes’i kullanmaya devam ettik. Bu faaliyeti gerçekleştiren başta Türkiye Motorsiklet Federasyonu’na Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

AK Partisi Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, “Kayseri’de geçmişte önemli spor faaliyetleri yapıldı. Elbette yeterli mi değil. Bugün açılışını yaptığımız bu organizasyon ile burası çok daha önem kazanacak. Burası faaliyetlerin merkezi olacak” ifadesinde bulundu. Daha sonra yarışlarda mücadele edecek sporcular tanıtıldı. Yarın başlayacak olan yarışlar pazar günü sona erecek.