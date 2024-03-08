Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik

Kayseri'de Narkotik polisleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte kadınlara hem karanfil dağıtıldı hem de uyuşturucu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Narkotik polisleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte kadınlara hem karanfil dağıtıldı hem de uyuşturucu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şube Müdürü Mustafa Hakan Kutluay’ın da katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir AVM’de etkinlik düzenledi.

Etkinlikte kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil veren Şube Müdürü Kutluay ve personeller, vatandaşları uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirerek büroşür dağıttı.

Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Narkotik polisinden Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
İHA
Kayseri Gündem

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