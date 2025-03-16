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Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı

Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sene ikincisi yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ilk günü tamamlandı.

Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ikinci kez Erciyes’te yapılıyor. Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor. Yarışlara Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı, Koç Dağ mevkiinde bulunan pistte yapıldı. 

ŞAMPİYONAYA 8 ÜLKEDEN 29 SPORCU KATILDI
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya’dan 20’si erkek, 9’u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu katıldı. Yurt dışında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan, Erciyes’teki yarışta yer aldı.

Haber Merkezi

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