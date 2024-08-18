KASKİ'ye ait su borusu patladı
Kayseri'nin Develi ilçesinde içme suyu hattı patladı, vatandaş yerden metrelerce yükselen suyu görüntüledi.
Kayseri’nin Develi ilçesinde içme suyu hattı patladı, vatandaş yerden metrelerce yükselen suyu görüntüledi.
İlçeye bağlı Çayırözü mahallesinde KASKİ’ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan su yerden metrelerce yükseğe çıkarken vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yeşilhisar ilçesine gittiği öğrenilen hatta meydana gelen arızayı gidermek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.