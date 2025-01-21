Kayak merkezindeki facia: 66 kişi hayatını kaybetti

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel, sabahın erken saatlerinde çıkan yangınla sarsıldı. Otelde tatil yapan misafirler, hızla yayılan alevlerden kaçarken, otel kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yangın, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki otelde, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede tüm yapıyı sardı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, UMKE ve sağlık personeli yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere ayrıca bir helikopter de gönderildi.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şuana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı. İhbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'de yapıldı. Şuan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma arama kurtarma (JAK), Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünden toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor" dedi.