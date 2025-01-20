Kayseri'de Dehşet: Baba, Oğlunu Vurduktan Sonra Kendini Eve Kilitledi

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve V.K.'yi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 3 saat süren çabaların ardından, özel harekat polisleri operasyon düzenleyerek V.K.'yi evden çıkardı. Yaralı D.K. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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