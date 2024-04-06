Vali Çiçek iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kadir Gecesinde Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığı ile iftarda bir araya geldi. 

Vali Çiçek iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek iftar programı kapsamında Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda Mehmetçikle bir araya geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Çiçek, “Arkalarındaki anaların dualarıyla sonrasını düşünmeyenlerin sofrası. Konu vatan ve bayrak olunca vazifeye her zaman hazır olan kahramanların iftar sofralarına konuk olduk. Mübarek Kadir Gecesinde Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığımızda Mehmetçiklerimizle bir araya geldik. Allah ayaklarına taş değdirmesin ve milletimizin birlikteliğini bozmasın” ifadelerine yer verdi.

1ha

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