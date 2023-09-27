Kayseri 1. Amatör Küme'de hasret bitiyor

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de 2023-2024 futbol sezonu 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

PAYLAŞ
  • 27.09.2023 10:37
  • Güncelleme: 27.09.2023 10:37
Kayseri 1. Amatör Küme'de hasret bitiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de 2023-2024 futbol sezonu 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 1 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00’de oynanacak. 1.Amatör Küme’de yeni sezonda 3 grupta 27 takım mücadele edecek. A-B ve C gruplarında her hafta 1’er takım haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. İlk haftada Develi, Yahyalı, İncesu, Bünyan ve Tomarza ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Ligin 1. haftasında Büyüleyenspor, Palasspor ve Develispor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme’de 1. hafta maç programı şu şekilde;

01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Anadolu Yıldızları

14.00 Kayseri Yavuzspor-Göktürkspor

16.00 Yeni Esenspor-E.M. Döğerspor

01 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Kayseri Simya Koleji-Buğdaylıspor

14.00 Gaziosmanpaşaspor-Yeni Erciyesspor

16.00 Gültepespor-Talas Denizspor

01 Ekim 2023 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı

14.00 Özvatan Gençlikspor-Cuma Uluçayspor

01 Ekim 2023 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

13.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sarız Anadoluspor

01 Ekim 2023 Pazar İncesu İlçe Stadı

13.00 İncesu Gençlikspor-Amaratspor

01 Ekim 2023 Pazar Bünyan İlçe Stadı

13.00 Bünyan Belediyespor-Güneşspor

01 Ekim 2023 Pazar Develi İlçe Stadı

13.00 Sindelhöyükspor-Talas Anayurtspor

01 Ekim 2023 Pazar Tomarza İlçe Stadı

14.00 Tomarza Belediyespor-Erciyesgücü FK

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Kırsalına kapsamlı asfalt

Talas Kırsalına kapsamlı asfalt

Şehir Hastanesi çevresine 15 bin ton sıcak asfalt

Şehir Hastanesi çevresine 15 bin ton sıcak asfalt

Sosyal alanlara çevre dostu aydınlatma projeleri

Sosyal alanlara çevre dostu aydınlatma projeleri

'Cadının Evi'nden ilginç lezzet

'Cadının Evi'nden ilginç lezzet

Dünyanın ilgisini çekecek 'turizm' yatırımları

Dünyanın ilgisini çekecek 'turizm' yatırımları

Bir hafta bir yazar: İbrahim DOĞANYİĞİT

Bir hafta bir yazar: İbrahim DOĞANYİĞİT

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

DAHA FAZLA
Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Muhtardan yaşlı ve engellilere 'sonbahar temizliği' hizmeti

Muhtardan yaşlı ve engellilere 'sonbahar temizliği' hizmeti

500 milyonluk Erciyes Yolu'nda çalışmalar sürüyor

500 milyonluk Erciyes Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Engelini aştı, öğretmen oldu

Engelini aştı, öğretmen oldu