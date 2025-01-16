Kayseri Bilim Merkezi'nden Yarıyıl Tatili İçin Eğlenceli Kamp

Yarıyıl Kampı Kayıtları Başladı

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi, her dönem bilim meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kayseri Bilim Merkezi, her yıl yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kamplarla bilim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili İçin Hazırlıklar Tamam

Kayseri Bilim Merkezi, 17 Ocak 2024'te başlayacak olan yarıyıl tatiline özel hazırladığı kamp programıyla öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerini hedefliyor. Yarıyıl Kampı, 21 Ocak'ta başlayacak ve ikişer günlük 4 kamp şeklinde planlandı.

Çeşitli Atölyeler ve Etkinlikler

Yarıyıl Kampı ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmayı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi ve farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almasını hedefleyen Kayseri Bilim Merkezi, kampta çeşitli atölye çalışmaları, deneyler ve robotik kodlama gibi etkinlikler gerçekleştirecek.

Program Detayları

- 21 Ocak: Kukla Atölyesi, Mikro Dünya, Algoritma, Renklerin Fiziği ve Gökevi Eğitimi

- 22 Ocak: Oyun Hamuru Devresi, Piksel Kodlama, Anatomi Dedektifi ve Maket Uçak

- 23 Ocak: Maket Uçak, Piksel Kodlama, Mikro Dünya, Doğadaki Elektrik ve Gökevi Eğitimi

- 24 Ocak: Renkli Devreler, Anatomi Dedektifi, Algoritma ve Oryantiring

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirecekler.

Kayıt Başvuruları

Kayseri Bilim Merkezi Yarıyıl Kampı için kayıt başvurusunda bulunmak isteyen veliler, 0 (352) 222 89 01 ve 0 (352) 222 45 67 numaralı telefonlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.