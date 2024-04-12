Kayseri Büyükşehir, TBB Dergisi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılındaki başarılı çalışma ve projeleri ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin süreli yayını olan İller&Belediyeler Dergisi’nin son sayısında geniş yer buldu. ‘2023’te Türkiye’ye Örnek Projelere İmza Atan Belediye’ başlığı ile okurlara sunulan Kayseri Büyükşehir, pek çok başlıktaki çalışmaları ile anlatıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da dolu dolu hizmet gerçekleştirerek halka hizmetini gerçekleştirerek, diğer taraftan da önemli dergilerde geniş yer buluyor. Türkiye’de belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak gibi pek çok görevi üstlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) belediyelerin gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hayata geçirdikleri projeleri de yayın organları ile halka duyurmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni yayınlanan 2023 yılı Ekim Kasım ve Aralık aylarını kapsayan İller&Belediyeler Dergisi son sayısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, 4 sayfalık yer verilerek 2023 yılındaki icraatları anlatıldı.

Söz konusu sayısı ‘Türkiye Yüzyılında Belediyecilik Vizyonu’ teması ile yayınlanan İller&Belediyeler Dergisi, Türkiye’deki belediyelerin icraat ve projelerine yer verirken, 2023 yılında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelere imza atan bir belediye olduğunu vurguladı. Çalışmada, 2023 yılındaki açılışlar, Türkiye Yüzyılındaki Kayseri şehrinin vizyonu, ilçelerdeki tarım, hayvancılık ve kırsala dair büyük hizmetler, kültür sanat ve eğitim alanındaki yatırımlar, deprem afetindeki Kayseri’nin yardım ve destekleri belirtilirken, örnek projelerin 2024 yılında da devam edeceği anlatıldı.