Kayseri Camilerinde Ramazan İklimi: 29 Camide 29 Teravih

Müminlerin cuma günlerinde olduğu gibi, Ramazan ayı’nda da camiyle olan irtibatları daha bir yoğunlaşır ve bayram namazı sabahında zirveye ulaşır.

İftar sonrası Ramazan gecelerinde ihya edilen teravih namazlarına iştirak konusunda, gününü oruçla geçiren tüm müminler büyük bir iştiyak içinde olurlar.

Her ne kadar son yirmi yılda, olduk olmadık ortamlarda, dört mü, sekiz mi, yirmi mi, ‘aslında Peygamberimiz bazen evinde de kılmış’ gibi tartışmalar yapılarak, teravihin ibâdi değeri itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da, Peygamberimizin direktifi ve Hz. Ömer’in içtihadı ile İslam ümmetinin kahır ekseriyetinin, Ramazan ayı’nın bir ritüeli olarak yerine getirdiği bir ibadet.

Hatta bir çok Müslüman coğrafyada ancak hatimle kılınabilen teravihler, ülkemizde sadece az sayıda bir camide hatimle kılınabilmektedir. Her rekatta bir sayfa ve her teravihte okunan bir cüzlük Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayı sonuna kadar tamamlanarak, hatmedilmektedir. Kur’an ay’ı olan Ramazan’ın gündüzünde bireysel olarak okunan Kitab-ı Kerim, akşamları da toplu olarak dinlenilmekte ve teravihlerle beraber, Cebrail a.s. ile Resulullah (a.s.)’ın karşılıklı mukabele geleneği canlı tutulmaktadır.

Ayrıca Tevbe Suresi 18. ayetinde müminlerin önemli bir görevi olarak belirtilen ‘Allah’ın mescidlerini imar etme’ sorumluluğu çerçevesince Ramazan ayı teravihleri için ‘her gece bir cami ziyareti geleneği’ özellikle kent merkezinde, modern zamanlara kadar bir kısım müminler tarafından uygulanagelmiştir. Bu ayeti kerimede ‘mescid’ kelimesinin çoğul anlamda kullanılması, mescid inşasının yaygınlaştırılması şeklinde anlaşılacağı gibi, yaygın biçimde namazgah edinip, ziyaret ederek, ma’mur hale getirilmesi ve namaz kılarak şenlendirilmesi şeklinde de anlaşılabilir.

Aynı zamanda, Allah’ın mescidlerini Allah’ın zikrinden, namazdan mahrum ve mahzun bırakarak, onları atıl ve metruk hallerine terk etmenin, Bakara Suresi 114. Ayeti kerimede azaba düçâr davranışlardan olarak zikredilmesi hatırdan çıkarılmamalıdır.

Ramazan ayı teravih namazı vesilesiyle, ayrı ayrı camileri ziyaret edip namaz kılarak, her camide alnından bir secde izi bırakarak delil oluşturmak, namaz kıldığı caminin cemaati ile hemhal olmak, camilerin tarihî, imarı ve şu anki durumlarından haberdar olmak gibi çok boyutlu ruhî etkileşimler gerçekleşebilir.

(Osman Gerçek/30 Camide 30 Teravih: Kayseri Camileri kitabından)