KALDER Kayseri Şube Genel Sekreteri Latife Sönmez Şahin katıldı. Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Kayseri Şube Genel Sekreteri Latife Sönmez Şahin KALDER hakkında bilgiler verdi. Sönmez: “Türkiye Kalite Derneği, 1990 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. İçinde birçok kuruluş yer alıyor. Misyonunda; iş ve yaşam kalitesini artırarak, ülkenin refah düzeyini yükseltmeye çalışan, kurumsallık yolculuğunda daha ön planda olan kuruluşların, bu yolculuğun henüz başında olan ya da henüz başlamamış olan bir STK. Türkiye çapında geniş bir kitleye sahibiz. Merkezimiz İstanbul. İzmir, Bursa Eskişehir, Ankara ve Kayseri’de şubemiz var. Farklı birkaç bölgede de temsilciliklerimiz var. KALDER olarak, kuruluşların öncelikli olarak mükemmellik modeli çerçevesinde mevcut durumlarını analiz ediyoruz. Kurumsallık yolculuğunda hangi aşamada olduklarını anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında da bu mevcut durum analizlerini raporlandırıp, hangi konularda iyileşmeye açıklar bunlar hakkında çalışmalar başlatıyoruz. Kayseri çelik kapı sektöründe Türkiye’de önemli bir yere sahip. Biz, sadece üretim firmalarına hizmet firmalarına büyük orta küçük ölçekli kuruluşlara değil her sektörü kapsayacak çalışmalar yürütüyoruz. Birçok sektörde karşımıza çıkan sıkıntılar çelik kapı sektöründe de var. Verimlilikle alakalı birçok çalışma yapılmalı. Çalışanlarını geliştirdikleri zaman kuruluşlarının da gelişeceğinden yola çıkarak insan kaynaklarına yapılması gereken yatırımlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insan kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yürütülmeli. Stratejik bir yönetim sistemiyle, kuruluşların projeler geliştirmesi ve performans göstergelerini yukarı çekecek çalışmalar yürütmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.