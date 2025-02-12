Kayseri çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yarın Kayseri çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklandı. Kar yağışı sebebiyle de vatandaşlara uyarılar yapılırken ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, çığ, kar savrulması, çatılardan kar düşmesi, bazlanma ve don olayı da oluşması muhtemel riskler olarak açıklandı.

Meteoroloji 7. Bölge tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) beklenen kar yağışının kuvvetli (hâlihazırdaki kar örtüsü üzerine 10-20 cm ilave kar), yüksek kesimlerde yer yer yoğun şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.