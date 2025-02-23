Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Tarihin İzleri: Dört medeniyetin buluşma noktası

Şu anda hiçbir izi kalmasa da Sahabiye Medresesi’ne kadar uzanan Kayseri Kalesi'nin dış surları içerisinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Tarihi Mirasın İzinde

Günlük yaklaşık 500 bin kişinin kullandığı Cumhuriyet Meydanı, tarih meraklılarının uğrak noktası haline geldi. 3. yüzyılda Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından yaptırılan Tarihi Kayseri Kalesi ve erken dönemde inşa edilen Roma Mezarı, meydanın Roma dönemi mirasını yansıtıyor. Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yaptırılan Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Hunat Hatun Külliyesi, meydanın ihtişamını artırıyor. Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen Kurşunlu Cami, İçkale Fatih Cami, kapalı çarşı ve saat kulesi de Cumhuriyet Meydanı'nı zenginleştiriyor.

Mimar Sinan'ın İmzası

Kayserili ünlü mimar Mimar Sinan’ın eseri olan Kurşunlu Camii, meydanın en dikkat çekici yapılarından biri olarak günümüzde sapasağlam ayakta duruyor.

Devlethane Sarayı'ndan Vilayet Konağı'na

Meydanın bir başka görkemli yapısı olan Devlethane Sarayı, zaman içinde Nevşehir taşlarıyla yapılan bugünkü Vilayet Konağı'na dönüştü.

Yok edilen Saray Cami ve İki Kapılı Cami Yerine Bürüngüz Cami

Vilayet Konağı’nın arkasında yer alan ve Cumhuriyet döneminde ortadan kaldırılan Saray Camii yerine vilayet konağı yapılsa da, eski İki Kapılı camii yerine yapılan Bürüngüz Camii, şehrin meydan ikonu olarak varlığını sürdürüyor.